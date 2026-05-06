Raduno dei Silent book marchigiani a Moie pioggia di ospiti e incontri

Domenica, il centro culturale eFFeMMe23 di Moie ospiterà il secondo raduno dei Silent Book Club e dei gruppi di lettura della regione. L’evento si svolgerà nel centro di Maiolati Spontini e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti e appassionati di libri. La giornata includerà incontri e momenti dedicati alla lettura, attirando cittadini e appassionati del settore culturale. La manifestazione è diventata un appuntamento fisso nel calendario regionale.

Maiolati Spontini (Ancona), 6 maggio 2026 - Domenica il centro culturale eFFeMMe23 di Moie si trasformerà nel cuore pulsante della lettura regionale ospitando il secondo raduno dei Silent Book Club e dei gruppi di lettura (Gdl) marchigiani. L’evento, dal titolo evocativo ‘Ogni libro è una creatura viva’ non è solo una celebrazione della pagina scritta, ma un’indagine profonda sul valore sociale e pedagogico della condivisione letteraria. La manifestazione, curata dal Comune di Maiolati Spontini tramite la biblioteca La Fornace, nasce dalla volontà di mappare e mettere in rete le tantissime realtà che, da nord a sud della regione, tengono viva la passione per i libri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raduno dei Silent book marchigiani a Moie, pioggia di ospiti e incontri Notizie correlate Colleferro. Annuale Raduno diocesano dei Cori Parrocchiali ospiti della Parrocchia di San BrunoCronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Domenica 22 Febbraio 2026, si è svolto l’annuale Raduno diocesano dei Cori Parrocchiali, ospiti...