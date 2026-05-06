Pronostico Catanzaro-Bari | vittoria e speranza

Nella trentottesima giornata del campionato di Serie B, si affrontano Catanzaro e Bari. La partita si svolge in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica. La sfida si gioca in casa del Catanzaro, che ospita il Bari in uno stadio gremito di tifosi. Le formazioni sono pronte a scendere in campo per conquistare i tre punti in palio.

Catanzaro-Bari è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Ci pare abbastanza evidente che questo ultimo turno del campionato di Serie B, che si sta chiudendo in maniera entusiasmante, sia destinato soprattutto a quelle squadre che hanno ancora degli obiettivi da raggiungere. E una di queste squadre è sicuramente il Bari. La vittoria contro l’Entella della scorsa settimana ha permesso ai galletti di sfruttare tutti gli altri risultati e di essere, almeno quasi sicuri, di disputare i playout. Basta un punto per andare agli spareggi per la permanenza in cadetteria e, sul campo di un Catanzaro che pensa ai playoff da un paio di settimane, le motivazioni faranno la differenza.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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