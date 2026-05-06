Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 6 maggio 2026, è di 0,459 euro per metro cubo standard (Smc). Il valore del PSV, il punto di scambio principale per l’energia in Italia, si mantiene stabile rispetto alle rilevazioni precedenti. Le variazioni recenti sono state minime, e il prezzo si attesta su livelli che non mostrano fluttuazioni significative rispetto alla giornata precedente.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 06 Maggio 2026, è pari a 0,459 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo il prezzo medio giornaliero di 48,79 €MWh (fonte dati ufficiali) utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo un periodo di relativa stabilità. Dal minimo di fine aprile, intorno a 44 €MWh (0,411 €Smc), si è registrata una progressiva crescita che ha portato il valore odierno vicino a 49 €MWh (0,459 €Smc). Questo movimento riflette una maggiore volatilità sui mercati, probabilmente legata a fattori stagionali, dinamiche di domanda e offerta e alle incertezze geopolitiche che continuano a influenzare il mercato europeo del gas.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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