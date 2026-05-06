Presa la banda dei filtri sui bus Colpita anche Conerobus | via l’antiparticolato da sei mezzi

È stata smantellata una banda che si occupava di rubare filtri antiparticolato dai bus del trasporto pubblico. Tra i mezzi coinvolti, anche alcuni appartenenti a Conerobus, una delle aziende di trasporto locale. L’operazione ha portato al sequestro di sei veicoli che erano stati oggetto di furto. Le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni membri del gruppo e sequestrato materiale utilizzato per i furti.

Una banda specializzata nel furto di filtri antiparticolato presenti nei catalizzatori degli autobus del trasporto pubblico. Vittima del gruppo è stata anche Conerobus, nel deposito di via Bocconi. L’azienda, già alla prese con una crisi aziendale, ha subito in due date diverse questa tipologia di furto. La più recente risale alla notte del 19 gennaio scorso, a bordo di sei mezzi: cinque bus del servizio urbano e uno del servizio extraurbano. L’altro furto risale al 2025. La notizia è emersa solo ora che la banda è stata presa. Ci ha pensato la polizia di Pordenone a smantellare il gruppo di ladri che ha causato gravi disagi non solo ad Ancona ma anche in altre città del centro e del nord d’Italia per oltre 330mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presa la banda dei filtri sui bus. Colpita anche Conerobus: via l’antiparticolato da sei mezzi Notizie correlate Leggi anche: Smantellata la banda dei bus, città in tilt per i furti di filtri antiparticolato Furto di filtri antiparticolato dai bus di Gtt nel deposito di Chivasso, i ladri vengono beccati alla frontiera poche ore dopoTre romeni sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Gorizia nella giornata successiva al furto avvenuto nella notte dello scorso martedì 28... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: BASSANO DEL GRAPPA | PRESA LA BANDA DEI PREDONI D’ORO; Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioielleria: 7 arresti; Ancona, furto da 84mila euro a Conerobus, presa la banda dei filtri: tre arresti; Roma, presa banda delle rapine a mano armata in gioiellerie. Presa la banda dei filtri sui bus. Colpita anche Conerobus: via l’antiparticolato da sei mezziIl colpo più recente il 19 gennaio scorso, un danno da 90mila euro. Il direttore Di Paolo: Le telecamere avevano ripreso due persone. I ladri catturati dopo l’ennesimo furto a Pordenone. ilrestodelcarlino.it Presa la banda dei furti sui bus: danni per 330mila euro, tre rumeni fermati al confinePORDENONE - Smantellata la banda dei furti sugli autobus che mandava in tilt intere città creando danni per oltre 330mila euro. Tre persone ... msn.com Meraviglioso talmente presa che lo ho finito in tre notti .... - facebook.com facebook