Ogni giorno, molte persone utilizzano numerose password per accedere a servizi diversi, dalla banca ai social media, dalla posta elettronica allo shopping online. La gestione di tutte queste credenziali può risultare complicata e rischiosa se si usano password deboli o si ripetono gli stessi codici. Per questo motivo, vengono sempre più diffusi i password manager, strumenti pensati per conservare e proteggere le password in modo sicuro.

Roma, 6 maggio 2026 – Una password per la banca, una per lo streaming, una per il lavoro. Poi l’e-commerce, i social, la posta elettronica. Il risultato è sempre lo stesso: decine, spesso centinaia di credenziali da ricordare. Troppe. E quasi sempre gestite male. Il dato è noto agli addetti ai lavori: gran parte degli utenti riutilizza le stesse password su più servizi, e spesso troppo semplici (" 123456" domina la classifica globale ). Una scorciatoia comoda, ma estremamente rischiosa. Basta una violazione per compromettere l’intero ecosistema digitale personale. Qui entrano in gioco i password manager, strumenti pensati per semplificare la vita e, soprattutto, aumentare la sicurezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Password manager: cos’è, come funziona e quale scegliere

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