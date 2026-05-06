Ci sono film che non invecchiano mai e che continuano a emozionare generazione dopo generazione. Tra questi c’è senza dubbio Nuovo Cinema Paradiso, il capolavoro firmato da Giuseppe Tornatore che nel 1990 conquistò l’Oscar come Miglior film straniero. Un’opera diventata simbolo del cinema italiano nel mondo, capace di raccontare nostalgia, amicizia e amore per la settima arte attraverso immagini entrate nella storia. Ancora oggi il film continua a essere amatissimo dal pubblico e resta uno dei titoli più emozionanti mai realizzati dal regista siciliano. La storia segue Salvatore Di Vita, regista affermato che vive a Roma e che, dopo aver ricevuto la notizia della morte di un certo Alfredo, decide di tornare con la memoria alla propria infanzia trascorsa in un piccolo paese siciliano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuovo Cinema Paradiso: dove vedere il capolavoro di Tornatore

Patrizia canta Se di Ennio Morricone e Andrea Bocelli | The Voice Senior Italy Blind Auditions

Notizie correlate

Nuovo Cinema Paradiso in 4K: il film premio Oscar di Tornatore inaugura la collana CG 4K IconsCG Entertainment inaugura la sua nuova collana in 4K presentando per la prima volta nel formato video top il film di Tornatore con un'edizione a due...

Leggi anche: Roma, in mostra l’Ecce Homo di Antonello da Messina: dove vedere il capolavoro rinascimentale

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Nuovo Cinema Paradiso è il film di cui noi italiani andiamo più fieri; Franco ce l’ha fatta, il nuovo cinema Paradiso è qui: Nasce sul Po la saletta ‘Il grido’; Il dottor Cox, Hugh Jackman e Nuovo Cinema Paradiso: quattro chiacchiere con John C. McGinley; West Side Story.

Anche dopo 36 anni questo è il film di cui noi italiani possiamo andare più fieriTra i tanti film italiani che hanno segnato un'epoca, questo è quello che ancora oggi sa raccontare al meglio la nostra identità nazionale. bestmovie.it

Il premio Oscar Tornatore al Bif&st: «Nuovo Cinema Paradiso l’esperienza più imprevedibile della mia vita»Il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, vincitore nel 1990 del premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso, è ospite al Bif&st di Bari, che gli ha anche dedicato una ... quotidianodipuglia.it

Da Mozart al tango di Piazzolla, fino alla magia immortale di Nuovo Cinema Paradiso: la rassegna "Il Massimo per la città" continua a portare la grande musica tra i quartieri di Palermo L’Ensemble di archi della nostra Orchestra, diretto da Michele De Luca - facebook.com facebook

John McGinley, 'il revival di Scrubs come riunire una famiglia'. L'attore a Napoli per Comicon, 'folgorato da Nuovo Cinema Paradiso' #ANSA x.com