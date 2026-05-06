Non è in clinica Marco Poggi la verità sul fratello di Chiara

A quasi vent’anni dal delitto che ha scosso l’intera nazione, una nuova fase del procedimento giudiziario ha portato di nuovo alla ribalta una persona collegata alla vicenda. La dichiarazione ufficiale sottolinea che questa persona non si trova in una struttura sanitaria. La vicenda riguarda il fratello di Chiara, e le indagini continuano a chiarire alcuni aspetti ancora poco noti.

A quasi vent’anni dall’omicidio che ha sconvolto l’Italia, un nuovo passaggio riporta sotto i riflettori una figura rimasta finora defilata. Le nuove convocazioni in Procura riaccendono l’attenzione su dinamiche mai del tutto chiarite, mentre gli inquirenti provano a ricostruire dettagli che potrebbero rivelarsi decisivi. Marco Poggi è stato convocato dai pubblici ministeri di Pavia come persona informata dei fatti. La sua audizione arriva a ridosso di altri interrogatori importanti nell’ambito della riapertura del caso sull’omicidio di Chiara Poggi. Il 5 maggio erano state sentite anche le cugine Paola e Stefania Cappa. Nello stesso momento, davanti ai magistrati, è atteso anche Andrea Sempio, amico storico di Marco Poggi e nuovamente indagato per il delitto.🔗 Leggi su Tvzap.it

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