MUSIC ICONS | Julien’s Presents a Landmark Rock and Roll Memorabilia Auction

Un’asta di memorabilia rock and roll si prepara a raccogliere oltre 650 oggetti rari, che verranno presentati dal vivo. La vendita include articoli di musica con un valore storico e collezionistico significativo. L’evento è promosso da un’azienda specializzata in memorabilia musicali e si svolgerà in una sede dedicata, con la possibilità di partecipare anche online. La selezione comprende strumenti, costumi e altri oggetti appartenuti a icone del rock.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE OVER 650 RARE MUSIC ARTIFACTS TO BE OFFERED LIVE FROM NEW YORK CITY MAY 29–30 Ace Frehley of KISS – Most-Famous Guitar – 1975 Les Paul-Ace #1(Estimate $400,000 – $600,000) Stevie Ray Vaughan 1969 Guild F-412 from 1990 MTV Unplugged Performance (Estimate $300,000 – $500,000) Johnny Cash 1954 Martin Acoustic, Played in 1956 at Grand Ole Opry Debut(Estimate $100,000 – $200,000) Kirk Hammett Stage and Studio-Played, Signed, First “Ouija” ESP Custom (Estimate $250,000 – $350,000) Eddie Van Halen Stage Played and Signed, Personally Striped Charvel Art Series Guitar from Last Performance with Sammy Hagar (Estimate $50,000 – $70,000) The Beatles Band-Signed “Sgt.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - MUSIC ICONS: Julien’s Presents a Landmark Rock and Roll Memorabilia Auction Notizie correlate Bmw R 12, quel motore che suona... Roll e RockÈ sufficiente un ’giro’ sul web, puntare sulla configurazione ideale e iniziare ad emozionarsi. LattePiù: Lo Stretto Indispensabile | Il tuo Disney Rock'n'roll ShowHai mai pogato sui classici Disney?Lo Stretto Indispensabile con il suo Disney Rock'n'Roll show arriva per la prima volta a Brescia!Le migliori...