Montecitorio question time con il ministro Valditara

Da lopinionista.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 15 si terrà un question time a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. L’evento si svolge nell’aula della Camera dei Deputati e sarà seguito dagli spettatori attraverso la trasmissione di Rai Parlamento. Durante la sessione interverrà il ministro Valditara, che risponderà alle domande poste dai deputati. La discussione si concentrerà su questioni attualmente all’attenzione dell’esecutivo e delle commissioni parlamentari.

ROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a rafforzare il ruolo degli Its academy, attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l'allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative per promuovere la sostenibilità finanziaria del sistema Its academy nel medio-lungo termine (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).🔗 Leggi su Lopinionista.it

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