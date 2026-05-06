Montecitorio question time con il ministro Valditara

Oggi alle 15 si terrà un question time a Montecitorio, trasmesso in diretta dalla Rai. L’evento si svolge nell’aula della Camera dei Deputati e sarà seguito dagli spettatori attraverso la trasmissione di Rai Parlamento. Durante la sessione interverrà il ministro Valditara, che risponderà alle domande poste dai deputati. La discussione si concentrerà su questioni attualmente all’attenzione dell’esecutivo e delle commissioni parlamentari.

ROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara (foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a rafforzare il ruolo degli Its academy, attraverso una equilibrata diffusione territoriale e l'allineamento ai fabbisogni dei comparti produttivi (Tassinari – FI-PPE); sulle iniziative per promuovere la sostenibilità finanziaria del sistema Its academy nel medio-lungo termine (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP).🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Valditara Notizie correlate Montecitorio, question time con il ministro ZangrilloROMA - Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alla Camera il question time con i ministri Salvini, Zangrillo, Calderoli e Roccella; Oggi question time con il ministro Salvini (Mit); Oggi question time alla Camera con i ministri Valditara, Schillaci e Urso; AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 6 MAGGIO. Alla Camera il question time con i ministri Salvini, Zangrillo, Calderoli e RoccellaSi svolge oggi alle 15 il question time nell'Aula di Montecitorio. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, risponde a interrogazioni sullo stato di attuazione degli intervent ... ansa.it Oggi question time con il ministro Salvini (Mit)Si svolge oggi, mercoledì 29 aprile, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.Il ministro delle Infrastrutture e dei tras ... avionews.it Alle 13, davanti @Montecitorio x.com I dati del Servizio studi di Montecitorio descrivono una situazione complessa tra il Pollino e lo Stretto. Ora bisogna correre per non perdere l’ultima chiamata. Tra gli obiettivi Case e Ospedali di comunità - facebook.com facebook