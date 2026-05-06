Montecitorio question time con il ministro Urso

Oggi alle 15, l’Aula di Montecitorio ospiterà un question time trasmesso in diretta dalla Rai. Il ministro Urso sarà presente per rispondere alle domande dei parlamentari. La trasmissione viene curata da Rai Parlamento e sarà visibile su rete nazionale. È la prima volta che l’evento viene trasmesso in questa modalità quest’anno.

ROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponderà a interrogazioni sulle iniziative, anche in ambito europeo, per tutelare la filiera automobilistica nazionale a fronte della recente decisione dell'Amministrazione statunitense di aumentare i dazi sulle esportazioni di autovetture e camion (Appendino – M5S); sulle iniziative urgenti in relazione alla crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino (Peluffo – PD-IDP); sulle iniziative normative volte...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Montecitorio, question time con il ministro Urso Calderoli - Intervento alla Camera dei Deputati (12.11.25) Notizie correlate Montecitorio, question time con il ministro ZangrilloROMA - Si svolgerà oggi, 1° aprile, a partire dalle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alla Camera il question time con i ministri Salvini, Zangrillo, Calderoli e Roccella; Oggi question time con il ministro Salvini (Mit); Oggi question time alla Camera con i ministri Valditara, Schillaci e Urso; AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 6 MAGGIO. Montecitorio, question time con il ministro SchillaciROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it Montecitorio, question time con il ministro ValditaraROMA - Si svolgerà oggi, 6 maggio, a partire dalle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di ... lopinionista.it Verdì 8 maggio presso la Sala della Regina - Palazzo Montecitorio (Camera dei Deputati) a Roma, il . riceverà il ' ' per l'azienda Farmaceutica 'Santa Caterina Spa' - facebook.com facebook Si svolge oggi, mercoledì 6 maggio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a x.com