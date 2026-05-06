Per la maturità del 2026, sono previsti modelli MAD destinati a sostituire i Presidenti e i Commissari assenti durante le prove. In situazioni di assenza di docenti commissari esterni, sarà necessario adottare procedure di sostituzione e presentare domanda seguendo le indicazioni fornite. La normativa riguarda principalmente le modalità di intervento in caso di mancanza di figure chiamate a supervisionare l'esame.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria. La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l’obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato. La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Messa a disposizione maturità 2026: come inviare la domanda?; MAD Maturità 2026 per Commissario esterno e Presidente: moduli domanda; Sostituzione dei commissari esterni alla maturità 2026, le regole e cosa succede se un prof è assente.

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