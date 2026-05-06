Una nuova serie prodotta dalla casa di distribuzione A24 affronta il tema di Onlyfans, un argomento già esplorato in alcuni episodi di una nota serie televisiva. La protagonista, chiamata Margo, si trova in difficoltà finanziarie e trova una soluzione attraverso un account sulla piattaforma. La produzione si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo dei social media e delle piattaforme di contenuti digitali nella vita di tutte le persone.

Streaming La serie prodotta da A24, ideata da David E. Kelley per Apple Tv+, protagoniste Elle Fanning e Michelle Pfeiffer. Una ragazza madre single, il cortocircuito digitale delle esistenze Streaming La serie prodotta da A24, ideata da David E. Kelley per Apple Tv+, protagoniste Elle Fanning e Michelle Pfeiffer. Una ragazza madre single, il cortocircuito digitale delle esistenze Non era così inaspettato che sarebbe stata la A24 a produrre la prima serie che parla di Onlyfans (tema che è presente in parte anche in Euphoria 3). È una voce che gira sulla casa di produzione indipendente più «cool» del momento, che crei i suoi prodotti con una formula segreta.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Margo ha problemi di soldi», quando la salvezza è un account di Onlyfans

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