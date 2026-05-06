Le previsioni meteo per l’Italia segnalano un’intensificazione del maltempo nelle prossime ore, con un avviso della protezione civile che invita alla prudenza. Le aree più a rischio sono quelle soggette a piogge intense e raffiche di vento, che potrebbero causare disagi e problemi alla viabilità. La situazione atmosferica rimane instabile, con correnti che continuano a influenzare le condizioni climatiche del Paese.

L’atmosfera sopra la Penisola continua a mostrare un volto mutevole, sospeso tra la timida risalita delle temperature e la persistenza di correnti che non sembrano ancora intenzionate a lasciare spazio a una stabilità definitiva. Sebbene il primo mattino offra scorci di sereno, il quadro generale rimane dominato da una dinamica complessa, dove l’attenuazione dei fenomeni più violenti non esclude improvvise mutazioni locali. È una transizione delicata che coinvolge trasversalmente diversi settori geografici, obbligando a una costante osservazione dei segnali che giungono dai quadranti meridionali, pronti a ridisegnare la mappa del fine settimana in un’alternanza di schiarite e nuove minacce.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Italia, avviso protezione civile: “Attenzione domani”. Le zone che rischiano di più

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