Nella notte tra il 5 e il 6 maggio, nella provincia di Prato si sono verificate intense precipitazioni, con circa 40-50 millimetri di pioggia, principalmente nell’alta valle del Bisenzio. Questi eventi hanno causato un rapido aumento del livello dei fiumi, portando a problemi nel traffico e al traffico congestionato in diverse zone della città. Le autorità hanno monitorato la situazione e hanno adottato misure di sicurezza per gestire le criticità.

Prato, 6 maggio 2026 - Le intense precipitazioni che si sono registrate nella nottata in provincia di Prato, tra i 40 e 50 mm di pioggia con particolare intensità sull’alta valle del Bisenzio, hanno comportato un repentino innalzamento dei fiumi e forti disagi alla circolazione. https:www.lanazione.itvideometeo-la-tromba-daria-ripresa-tra-empoli-e-montelupo-sy9pa5ce Traffico in tilt. La chiusura del sottopasso di Pratilia ha creato il caos sulle strade cittadine, che già in condizioni normali sono scarsamente praticabili all’ora di punta, figuriamoci con una arteria importante come la declassata che viene tagliata in due. Il problema ormai abituale, avvenuto anche ieri, poiché ogni pioggia appena superiore al normale comporta la chiusura del sottopasso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo forte a Prato: sale il livello dei fiumi, traffico in tilt

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