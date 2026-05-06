Lombardia sanità in crisi | il 9,5% rinuncia alle visite specialistiche

In Lombardia, il 9,5% delle persone ha rinunciato a visite specialistiche, secondo i dati più recenti. Nonostante gli investimenti nel settore sanitario, il 53% dei cittadini continua a rinunciare alle cure. La presenza di un monopolio privato nelle aree di cardiologia e ortopedia è al centro di alcune preoccupazioni. Questi numeri mostrano una difficoltà nel garantire un accesso equo e tempestivo alle prestazioni sanitarie.

? Cosa scoprirai Perché il 53% dei cittadini rinuncia alle cure nonostante gli investimenti?. Come influisce il monopolio privato su cardiologia e ortopedia in Lombardia?. Quanto incide il costo delle prestazioni sulla scelta di saltare le visite?. Chi gestisce realmente la maggior parte dei ricoveri specialistici a Milano?.? In Breve Il 53,4% dei cittadini rinuncia alle cure per liste d'attesa troppo lunghe.. Il 33,6% degli utenti è bloccato dai prezzi troppo elevati delle prestazioni.. Il privato accreditato riceve il 27,2% della spesa pubblica sanitaria regionale.. Il nuovo sistema Cup ha aumentato del 21% le prestazioni urgenti garantite..🔗 Leggi su Ameve.eu

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