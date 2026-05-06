Lombardia sanità in crisi | il 9,5% rinuncia alle visite specialistiche

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, il 9,5% delle persone ha rinunciato a visite specialistiche, secondo i dati più recenti. Nonostante gli investimenti nel settore sanitario, il 53% dei cittadini continua a rinunciare alle cure. La presenza di un monopolio privato nelle aree di cardiologia e ortopedia è al centro di alcune preoccupazioni. Questi numeri mostrano una difficoltà nel garantire un accesso equo e tempestivo alle prestazioni sanitarie.

? Cosa scoprirai Perché il 53% dei cittadini rinuncia alle cure nonostante gli investimenti?. Come influisce il monopolio privato su cardiologia e ortopedia in Lombardia?. Quanto incide il costo delle prestazioni sulla scelta di saltare le visite?. Chi gestisce realmente la maggior parte dei ricoveri specialistici a Milano?.? In Breve Il 53,4% dei cittadini rinuncia alle cure per liste d'attesa troppo lunghe.. Il 33,6% degli utenti è bloccato dai prezzi troppo elevati delle prestazioni.. Il privato accreditato riceve il 27,2% della spesa pubblica sanitaria regionale.. Il nuovo sistema Cup ha aumentato del 21% le prestazioni urgenti garantite..🔗 Leggi su Ameve.eu

lombardia sanit224 in crisi il 95 rinuncia alle visite specialistiche
© Ameve.eu - Lombardia, sanità in crisi: il 9,5% rinuncia alle visite specialistiche

Notizie correlate

Tonina sulla sanità: “In difficoltà? Solo il 7% degli utenti rinuncia alle visite specialistiche”“Di fronte alle critiche che descrivono il sistema sanitario trentino come ‘in difficoltà’, in particolare sul tema delle liste di attesa o su...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Sanità Lombarda, il modello che non cura più in tempo.; Sanità lombarda: la quota di spesa sanitaria pro-capite diretta (out-of-pocket) è la più alta d’Italia; Sanità veneta, allarme infermieri: Crisi strutturale, non emergenza; Amianto, una crisi sanitaria che non rallenta.

lombardia sanità in crisiIn Lombardia spesa sanitaria pro-capite diretta più alta d’Italia, oltre 1000 euro all’annoMILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito della sanità lombarda, la quota di spesa sanitaria pro-capite diretta (out-of-pocket) è la più alta d’Italia, più di 1000 ... ilnordestquotidiano.it

Sanità in crisi per i medici di base e i Pronto soccorso: le cure nel convegno all’UniverMantovaMANTOVA – La sanità della Lombardia e il cittadino: come migliorare l’accesso e la qualità delle prestazioni sanitarie, è stato il tema del convegno tenuto all’Università che ha visto a confronto ... vocedimantova.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.