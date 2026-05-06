Un aggiornamento sul tema delle ore extra nel settore lavorativo sottolinea che il supplemento all’orario di servizio non dovrebbe essere una pratica abituale, ma piuttosto una prestazione aggiuntiva. È stato chiarito che questo tipo di lavoro supplementare non deve essere considerato un obbligo per coprire carenze organizzative o risolvere problemi di pianificazione. L’intento è mantenere il lavoro straordinario come un’eccezione, non una regola.

Il supplemento all’orario di servizio non deve diventare abitudine ma una prestazione accessoria. Di certo non un obbligo per sopperire alle difficoltà e ai “buchi“ nell’organizzazione. Lo hanno ribadito le Rsa rivolgendosi direttamente a Massimo Bellavigna direttore generale dell’azienda Atc e il direttore tecnico Gianluca Pesalovo. Le segreterie di Uiltrasporti, Ugl e Cobas infatti hanno evidenziato una problematica che sta assumendo proprizioni, a detta dei rappresentanti sindacali, insostenibile per il personale viaggiante. Il riferimento è il ricorso agli straordinari. "Non si tratta più – spiegano – di gestire l’emergenza. Non rappresenta dunque una misura eccezionale ma una consutudine".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lo straordinario non diventi un obbligo"

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