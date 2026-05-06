L’Iran parteciperà o no ai Mondiali? La data chiave | ecco quando si decide

Il 6 maggio 2026 a Zurigo si terrà una riunione importante che potrebbe determinare la partecipazione dell’Iran ai prossimi Mondiali di calcio. In questa occasione verranno prese decisioni ufficiali riguardo alle qualificazioni e alle eventuali esclusioni. La decisione influenzerà le squadre coinvolte e sarà comunicata al termine dell'incontro, che coinvolgerà rappresentanti delle federazioni nazionali e organizzatori del torneo.

Zurigo, 6 maggio 2026 – L’ Italia verso il ripescaggio ai Mondiali 2026? Gianni Infantino nei giorni scorsi sembrava aver chiuso la porta alla possibilità di vedere gli azzurri nella rassegna iridata in programma a partire dal prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada al posto dell’ Iran, ancora impegnata nella guerra proprio con l’esercito americano e quello di Israele, ma le cose potrebbero stare molto diversamente. Secondo quanto rivelato dall’Associated Press, il presidente della Fifa ha indetto un vertice a Zurigo con la Federazione iraniana per fare il punto della situazione. La data del vertice decisivo. L’incontro, confermato...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati UnitiIl ministro dello Sport di Teheran ha annunciato che l’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio in programma in estate negli Stati Uniti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Infantino: 'L'Iran parteciperà sicuramente al Mondiale'; Italia ripescata ai Mondiali 2026, Infantino chiude il caso: l'annuncio della Fifa; Iran ai Mondiali? Entro il 20 maggio la decisione definitiva, decisivo sarà il vertice con la FIFA a Zurigo; Infantino conferma: L'Iran parteciperà ai prossimi Mondiali. La mia responsabilità è unire le persone. Biennale Arte di Venezia, L'Iran non vi prenderà parteLa Repubblica Islamica dell'Iran non parteciperà alla 61/a Esposizione Internazionale d'Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh. Lo rende noto la Biennale di Venezia, in seguito alla comunicazione giunta da ... tg24.sky.it Biennale Arte, l'Iran non parteciperà alla 61esima esposizioneA renderlo noto l'istituzione veneziana, in seguito alla comunicazione giunta dall'Iran. Ora la lista ufficiale comprende 100 partecipazioni nazionali ... corrieredelveneto.corriere.it Altro colpo di scena: l'Iran non parteciperà all'esposizione x.com Altro colpo di scena: l'Iran non parteciperà all'esposizione - facebook.com facebook