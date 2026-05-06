Durante l’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’, il programma trasmesso su Twitch con Adani, Cassano e Ventola, si è discusso dell’Inter per la stagione 20262027. Cassano ha parlato di una possibile formazione con difesa a quattro e senza Calhanoglu. Inoltre, è stato menzionato un acquisto dall’Inghilterra considerato più forte di McTominay. La discussione si è concentrata sulle scelte tattiche e sugli interventi di mercato del club nerazzurro.

Un colpo dall’Inghilterra: “È più forte di McTominay” All’ultima puntata di ‘Viva el Futbol’, programma in onda su Twitch che vede protagonisti Adani, Cassano e Ventola, si è ovviamente parlato dell’ Inter fresca di Scudetto numero 21. In prospettiva futura si è affrontato anche il tema del possibile cambio di modulo, con Cassano che non vede affatto impossibile un passaggio alla difesa a 4. Più precisamente a un 4-3-1-2. L’Inter 20262027 secondo Cassano: difesa a 4 e senza Calhanoglu – Grafica di Calciomercato.it “Per passare al 4-3-1-2 basta mettere Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne, Akanji e Bastoni al centro della difesa e prendere un portiere qualsiasi”, ha esordito Cassano che è un noto tifoso interista.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - L’Inter 2026/2027 secondo Cassano: difesa a 4 e senza Calhanoglu

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