Liguria | calano madri lavoratrici e demografia sale la tutela donne

In Liguria si registra un calo delle madri lavoratrici e della popolazione complessiva, mentre aumentano le iniziative e le misure di tutela per le donne. Questi cambiamenti sono stati rilevati attraverso i dati ufficiali e le statistiche recenti, che mostrano un decremento delle donne con figli impiegate e una diminuzione generale della popolazione regionale. Sono stati analizzati anche gli effetti di queste tendenze sulla situazione economica e sociale della regione.

? Cosa scoprirai Perché le madri in Liguria stanno abbandonando il mercato del lavoro?. Come influisce il calo demografico sulla stabilità economica della regione?. Quali servizi stanno migliorando la sicurezza delle donne nel territorio?. Cosa serve per colmare il divario con le regioni più avanzate?.? In Breve Liguria 11° posto per maternità con punteggio 102,151 secondo Save the Children.. Demografia ligure scende al 12° posto nazionale con valore 92,286.. Occupazione donne in Liguria cala scivolando dal quarto al quinto posto.. Sicurezza e centri rifugio migliorano con un avanzamento al 10° rango.. Save the Children ha diffuso il rapporto Le Equilibriste sulla maternità in Italia 2026, evidenziando come la Liguria scenda all’11° posto tra le regioni più amiche delle madri con un punteggio di 102,151.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: calano madri lavoratrici e demografia, sale la tutela donne Notizie correlate Tasso di occupazione femminile in calo: come le mense scolastiche decidono il futuro delle madri lavoratrici in ItaliaI dati MIM e Istat elaborati da Openpolis mostrano che l'assenza di mense scolastiche aumenta il divario occupazionale, costringendo molte madri a... Federica Pellegrini critica il sistema italiano per le madri lavoratrici: “Se vuoi fare carriera, meglio non diventare madre”Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Liguria, sono sempre meno le mamme lavoratrici e calano anche le nascite; Liguria, sono sempre meno le mamme lavoratrici e calano anche le nascite. Liguria, sono sempre meno le mamme lavoratrici e calano anche le nascitePeggiora il quadro nella nostra regione, secondo il report di Save the Children. Preoccupa anche il dato sull’occupazione femminile ... ilsecoloxix.it Save the children, in Liguria diminuiscono le mamme lavoratriciLa Liguria si colloca all'11° posto delle regioni 'Amiche delle mamme'. Il dato emerge dal rapporto Le Equilibriste: la maternità in Italia 2026 di Save the Children, che classifica l'impegno delle Re ... ansa.it Firmare entro il mese di giugno una convenzione ad hoc tra ministero delle Infrastrutture, Anas, Regione Liguria e Comuni coinvolti nell’emergenza delle gallerie di Moneglia, per consentire l’avvio delle procedure legate alla realizzazione dei lavori strutturali - facebook.com facebook "Scuola di #Pace" Arci Liguria domani ore 17,30 l'ultimo incontro online con la vicepresidente nazionale Arci Raffaella #Bolini x.com