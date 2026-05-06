le prime pagine di oggi

Oggi le notizie principali includono un nuovo intervento di un ex presidente americano nei confronti del Papa, i momenti salienti del funerale di un ex pilota noto per le sue imprese sportive, e l’avvio di un’indagine sulla morte di una giovane donna coinvolta in un caso di omicidio. Questi eventi occupano le prime pagine dei giornali e dei notiziari.

Il nuovo attacco di Trump al papa, il funerale di Zanardi, l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, e l'incontro fra Mattarella e i candidati ai David Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata al nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Trump a papa Leone XIV, accusato di mettere in pericolo la vita di molti cattolici perché (secondo lui) non si opporrebbe come dovrebbe alla possibilità che l’Iran costruisca un’arma nucleare, e alla risposta del papa che ha detto che se qualcuno vuole criticarlo lo deve fare con la verità. Il Fatto si occupa invece delle indagini sul Monte dei Paschi di Siena che...🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 10 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 maggio: la rassegna stampaCORRIERE DELLA SERA. Sono ancora gli sviluppi della situazione in Medioriente, oltre allo scudetto dell'Inter, a dominare le prima pagine dei giornali in edicola stamattina. Sul C ... tg24.sky.it

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