Le migliori lounge aeroportuali al mondo | da Portland a Vienna la classifica del 2026

Per chi desidera rilassarsi tra un volo e l’altro, le lounge aeroportuali rappresentano un’opzione comoda e spesso confortevole. Nel 2026, alcune di queste aree sono state riconosciute come le migliori a livello mondiale. La classifica include strutture situate in aeroporti di diverse città, offrendo servizi che spaziano da spazi lounge classici a aree dedicate al riposo e al ristoro.

Volete concedervi un momento di lusso e relax durante l'attesa del vostro volo? Potete fermarvi nelle lounge aeroportuali: ecco quali sono le migliori al mondo del 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

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