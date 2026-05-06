Lavori stagionali nel turismo | ricorso ai tirocini compensi inadeguati zero formazione e contributi

Negli ultimi mesi sono state segnalate diverse criticità legate ai lavori stagionali nel settore del turismo. Molti lavoratori sono stati assunti tramite contratti di tirocinio, spesso con compensi ritenuti insufficienti e senza ricevere alcuna formazione specifica. Inoltre, in diversi casi, non sono stati versati i contributi previdenziali previsti dalla normativa. Questi aspetti pongono sotto scrutinio le modalità di assunzione e tutela dei lavoratori stagionali.

Lavoratori stagionali assunti con contratti di tirocinio, compensi inadeguati e senza alcuna formazione né contributazione previdenziale. Questo il quadro impietoso sul settore del turismo che emerge dal rapporto Inps 2024, come evidenziato dalla Filcams Cgil Chieti. Un quadro in cui quasi sei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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