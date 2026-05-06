La panchina bianca per i bimbi in pericolo

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una panchina bianca è stata installata nei Giardini Estensi in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia infantile. La panchina rappresenta un simbolo di sensibilizzazione sui temi degli abusi sui minori. L'iniziativa mira a attirare l’attenzione sulla tutela dei bambini e sulla prevenzione di ogni forma di violenza. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e cittadini.

Una panchina bianca simbolo di sensibilizzazione contro gli abusi sui minori. È stata inaugurata ai Giardini Estensi in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pornografia infantile. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato VareseSi-Cura in collaborazione con il Comune. I rappresentanti del comitato Alessandra Rambaldi e Gianpiero Corsalini hanno illustrato l’idea, che vuole essere solo la prima parte di un progetto più ampio dal titolo “ Minori al Sicuro diventano adulti Sicuri “ che vuole coinvolgere istituzioni, forze dell’ordine, scuola e ospedali attraverso la sottoscrizione di nuovi protocolli. All’inaugurazione...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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UNA BAMBINA ABBANDONATA CI PERSEGUITA!!- by Charlotte M.

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