La forza di una donna 6 maggio 2026 | Kismet pronta a scappare con Cem rimanda la partenza per…

Il 6 maggio 2026, la soap opera turca La forza di una donna continua a catturare l’attenzione di molti spettatori italiani. La trama vede il personaggio di Kismet pronta a partire con Cem, ma la partenza viene rimandata. La serie, trasmessa su Canale 5 alle 16, mantiene vivo l’interesse del pubblico con le sue vicende e i colpi di scena.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, mercoledì 6 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Arif è rimasto sconvolto quando Sirin gli ha confessato di aver causato lei la morte di Sarp, in ospedale gli ha infatti staccato la flebo di nascosto. L'intenzione di Arif è quella di incastrare la figlia di Enver, infatti ha registrato la loro conversazione e l'ha fatta sentire a Kismet. Quest'ultima gli ha però detto che dovranno trovare ulteriori prove, più concrete, per poter procedere contro di lei.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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