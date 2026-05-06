Juventus Next Gen Pianese LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Inizia il secondo turno dei playoff di Serie C 202526 con la partita tra Juventus Next Gen e Pianese. La sfida si è svolta oggi, con aggiornamenti in tempo reale su sintesi, moviola e risultato finale. Sono stati registrati i momenti salienti e le azioni più importanti durante l'incontro, con tutte le decisioni arbitrali e i dettagli del tabellino disponibili per l'analisi.

Lewandowski alla Juve, segnale importante dall’agente del giocatore. I prossimi passi per vederlo in bianconero Alisson Juventus, pronto l’assalto per il portiere! Ecco la posizione del giocatore e cosa manca per chiudere la trattativa Grimaldo Juve, problemi per il rinnovo con il Leverkusen: il club monitora la situazione. C’è un fattore che può agevolare la trattativa Stiller Juve, frenata per il centrocampista: la dirigenza bianconera ha altre priorità per la prossima stagione. Le ultime Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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