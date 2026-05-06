Un nuovo film dedicato al calcio affronta il tema della salute mentale tra i tifosi. Tre appassionati condividono le loro esperienze di fragilità emotiva legate al tifo e alle partite della loro squadra del cuore. Il film mostra come il coinvolgimento nel calcio possa rappresentare un supporto nel percorso di cura psicologica, offrendo un punto di vista diverso sul rapporto tra passioni sportive e benessere mentale.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre tifosi che hanno raccontato le loro fragilità?. Come può il tifo calcistico aiutare nel percorso di cura psicologica?. Perché Locatelli e Rosucci hanno voluto parlare di gestione delle emozioni?. Cosa ha spinto la Juventus a trasformare lo stadio in un rifugio?.? In Breve Proiezione documentario Stories of Strength martedì 5 maggio presso Allianz Stadium.. Collaborazione con Giuseppe Bertuccio D'Angelo coordinatore del Progetto Happiness.. Partecipazione dei capitani Manuel Locatelli e Martina Rosucci all'evento.. Testimonianze dei tifosi Hani, Johan e Pietro sul legame sport-cura.. L’Allianz Stadium ha ospitato martedì 5 maggio la proiezione del documentario Stories of Strength, un progetto che mette al centro il tema della salute mentale attraverso le vite di tre tifosi bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve, il calcio rompe il silenzio sulla salute mentale: il film

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