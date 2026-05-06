Un'attrice ha recentemente condiviso che interpretare il ruolo della madre di Buffy è stato un’esperienza molto difficile. La serie, trasmessa negli anni '90, ha visto due attrici protagoniste in ruoli chiave: una interpretava la madre di Buffy per sette stagioni. La figura di Joyce Summers, interpretata dall’attrice, è considerata centrale dai fan, che la ricordano come un punto di riferimento della narrazione.

Sutherland e Gellar hanno interpretato uno degli archi narrativi più strazianti delle sette stagioni della serie soprannaturale anni '90 Per molti fan, la Joyce Summers interpretata da Kristine Sutherland è il cuore e l'anima di Buffy l'ammazzavampiri. Anche per questo motivo, l'attrice ha definito uno specifico arco narrativo come particolarmente doloroso e "la cosa più difficile" nell'interpretare il personaggio. Sutherland è apparsa nel nuovo episodio di The Bitch Is Back, il podcast condotto dalla sua co-protagonista di Buffy - L'ammazzavampiri, Charisma Carpenter. Entrambe le attrici hanno interpretato ruoli fondamentali nelle prime stagioni della serie drammatica-comica soprannaturale, che ha preso una piega decisamente cupa nella seconda stagione, quando sono aumentate le tensioni tra Joyce e la sua figlia sullo schermo, .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Interpretare la madre di Buffy è stato doloroso": la confessione di un'attrice della serie

Notizie correlate

God of War, è stata svelata l’attrice di Freya della serie TV (ed è un’attrice importante)La serie televisiva di God of War continua a prendere forma e il suo cast si arricchisce di un nuovo nome importante.

Cultura in lutto, addio all’attrice italiana: il doloroso annuncio della famigliaIl mondo della cultura italiana è in lutto per la scomparsa di una figura che per decenni ha contribuito alla formazione teatrale e alla diffusione...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Lisa Loven Kongsli: Finalmente un film che sfida i tabù. Adoro Sorrentino, gli ho anche scritto; Elle Fanning: Nessuno mi può giudicare; Castiglione delle Stiviere, Se bastasse l’amore. La madre racconta la malattia della figlia; Heath Ledger, la figlia Matilda ha ereditato l'intero patrimonio di 16,3 milioni di dollari (ma non è menzionata nel testamento).

Rapunzel, Kathryn Hahn in trattative per interpretare Madre GothelDopo Scarlett Johansson, un'altra star Marvel è stata presa in considerazione per interpretare Madre Gothel nel live action di Rapunzel. Rapunzel avrebbe individuato anche la sua antagonista. Prossimo ... comingsoon.it

Heartstopper Forever, Olivia Colman non tornerà ad interpretare la mamma di Nick. Una nuova attrice al suo postoL'annuncio a sorpresa di Alice Oseman. Purtroppo Olivia Colman non ha potuto unirsi a noi per il film, quindi abbiamo preso la difficilissima decisione di affidare il ruolo a un'altra attrice, piutto ... gay.it

Interpretare un orco e cercare di umanizzare quel personaggio è davvero molto difficile ma quando entri nel personaggio tutto viene dimenticato. Qui una scena da capofamiglia patriarcale ambientato al Sud. L'immagine è del film Credo in un solo Padre di Lu - facebook.com facebook

#CanYaman: «Dopo Sandokan ho deciso di autodistruggermi e non interpretare il ruolo del figo e dell'eroe. Nella vita ho fatto tantissime scelte sbagliate, ma mi sono servite ad arrivare dove sono oggi» x.com