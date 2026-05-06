Insulti a Danila Nobile il sindaco Miccichè | Denigrazione e violenza verbale non possono essere accettate né tollerate

Il sindaco di Agrigento ha commentato gli insulti violenti, sessisti e diffamatori rivolti alla presidente dell'Aica, Danila Nobile. In una dichiarazione, ha affermato che denigrazione e violenza verbale non possono essere accettate né tollerate. L'episodio ha attirato l'attenzione sulla questione degli attacchi verbali rivolti a figure pubbliche, suscitando reazioni tra le istituzioni locali.