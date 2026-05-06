In coma dopo un incidente in via Mariano Stabile i vigili identificano la donna

Una donna rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto la notte scorsa all’incrocio tra via Wagner e via Mariano Stabile è stata identificata dai vigili. L’incidente ha coinvolto uno scooter e un taxi, e la donna si trova ora in coma. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause dello scontro. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato comunicato.

Identificata la donna rimasta gravemente ferita in un incidente che si è verificato la scorsa notte all'incrocio tra via Wagner e via Mariano Stabile e che ha coinvolto uno scooter e un taxi. Si tratta di una 43enne che vive vicino Pistoia, ma la famiglia è di origine palermitana. A quanto si.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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