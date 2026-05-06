Mercoledì 6 maggio 2026, la prima pagina de Il Tempo presenta una vignetta di Osho che riguarda la scena politica. La notizia principale riguarda uno scontro tra due figure politiche di rilievo, Elly Schlein e un ex premier, in merito a una disputa di potere. La discussione si concentra sulla questione delle posizioni di leadership e sulla presenza o assenza di incarichi ufficiali.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 6 maggio 2026. Tra Elly Schlein e Conte scoppia la guerra delle poltrone (che nemmeno hanno). Dopo il Pd, anche il M5S fa circolare la lista dei suoi ministri. E Angelo Bonelli sgomita per gli Esteri. Matteo Renzi vorrebbe almeno tre caselle, senza contare quelle riservate a Dario Franceschini e sindaci.🔗 Leggi su Iltempo.it

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