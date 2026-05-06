Oggi 6 maggio 2026, il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica si aggira a 0,1465 euro per kilowattora. L’andamento e le variazioni orarie del prezzo sono state monitorate nel corso della giornata, fornendo un quadro aggiornato della situazione attuale nel mercato energetico nazionale. Questa cifra rappresenta il valore di riferimento per le transazioni di energia elettrica nel paese.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 6 Maggio 2026, si attesta a 0,1465 €kWh. Analizzando la giornata precedente (5 Maggio 2026), il prezzo orario ha registrato una forte variabilità: il valore minimo è stato di 0,1240 €kWh (ore 3) mentre il massimo ha raggiunto 0,1796 €kWh (ore 9). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della primissima mattina (tra l’1 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato tra le 9 e le 10 del mattino e nuovamente in serata tra le 20 e le 22. Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Silver Dealers FIGHT TO RAISE PRICES, you’re screwed!

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