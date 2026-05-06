Nuova puntata per la soap daily di Rai 1 che torna anche giovedì 7 maggio con nuovi intrecci. Rosa si trova a un bivio: sceglierà di cogliere l'opportunità e andare in Vietnam o rimarrà a Milano? Nel frattempo Cesare è scomparso. Le anticipazioni del nuovo episodio. Il pomeriggio di Rai 1 continua a essere dominato dalle emozioni de Il Paradiso delle Signore, che nella puntata del 7 maggio (come sempre in onda dalle 16.00 circa) mette in scena una combinazione di inquietudine e cambiamenti. Le dinamiche tra i personaggi si fanno più tese, mentre alcune decisioni iniziano a produrre conseguenze concrete. Sullo sfondo, il grande magazzino prova a reagire alle difficoltà, ma fuori dalle sue vetrine le vite dei protagonisti sembrano prendere direzioni imprevedibili.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio 2026: Rosa sceglie di partire per il Vietnam?

Notizie correlate

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 6 maggio 2026: Cesare rischia grosso, Rosa riceve una propostaNella puntata del 6 maggio de Il Paradiso delle Signore, Rosa riceve una proposta inaspettata mentre Cesare si infila in una situazione pericolosa e...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2026: Odile torna libera ma il Paradiso tremaLa settimana dal 4 all’8 maggio 2026 de Il Paradiso delle Signore si preannuncia come una delle più intense della stagione, con una serie di eventi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il paradiso delle signore - S10E161 - Episodio 161 - Video; Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 aprile 2026: Greta attira Odile in una trappola pericolosa; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 4 all'8 maggio; Il paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 6 maggio 2026: Cesare è in pericolo.

Il Paradiso delle signore 11, anticipazioni cast: Tancredi, Enrico e Marta verso l'addioNell'undicesima stagione probabilmente non ci saranno Marta, Enrico e Anita, pronti al trasferimento a Roma, e Tancredi, deciso a tornare a Torino ... it.blastingnews.com

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 maggio 2026: Rosa sceglie di partire per il Vietnam?Nuova puntata per la soap daily di Rai 1 che torna anche giovedì 7 maggio con nuovi intrecci. Rosa si trova a un bivio: sceglierà di cogliere l'opportunità e andare in Vietnam o rimarrà a Milano? Nel ... movieplayer.it

“Scusate se insisto, mi chiamo Evaristo” ciao Becca, adesso dribbla in Paradiso R.I.P x.com

Mattia Chessa. Luca Carboni · Mare mare. SE DOVESSI DARE UNA DEFINIZIONE DI PARADISO DIREI SENZA OMBRA DI DUBBIO BOSA MARINA - facebook.com facebook