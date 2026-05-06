i paradossi della moda

R itorno all’essenziale. Dopo innumerevoli stagioni trascorse all’insegna di accessori dalle dimensioni esagerate e di item extra large, è tempo di lasciarsi conquistare da It Bags più ridotte ma non meno glamour. Come dimostrano le borse piccole eleganti donna del momento. Outfit di maggio 2026: 5 look facili e chic per la mezza stagione X La Primavera-Estate 2026, infatti, fa da cornice al trionfo di mini bags, tanto inutili quanto irresistibili. Perfette per contenere un rossetto, la carta di credito e le chiavi di casa, le borse piccole eleganti donna regalano un tocco di stile ad ogni look, da mattina a sera. Da Gucci a Miu Miu, le mini bags firmate del momento.🔗 Leggi su Iodonna.it

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E se il vostro riflesso venisse dall'anno 4000

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