Hashish e marijuana pronti per la vendita | scoperto deposito di droga in abitazione

Nella serata di ieri, a San Felice a Cancello, i carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello hanno arrestato un uomo del posto in flagranza di reato. Durante un controllo presso la sua abitazione, sono stati trovati e sequestrati hashish e marijuana pronti per la vendita. La sostanza stupefacente era conservata all’interno dell’abitazione, dove era stata predisposta per la distribuzione sul mercato locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella serata di ieri, 5 maggio, a San Felice a Cancello, i carabinieri delle Stazioni di Santa Maria a Vico e Cancello hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito di un servizio di polizia giudiziaria predisposto sul territorio per il contrasto al traffico di droga. I militari, intervenuti d’iniziativa, hanno effettuato un accesso presso un’abitazione privata situata in un contesto residenziale, dove era presente il solo occupante, un 58enne italiano. Fin dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri avrebbero avvertito un odore riconducibile a sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Hashish e marijuana pronti per la vendita: scoperto deposito di droga in abitazione Notizie correlate Scoperto maxi deposito di drogaNei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Rifredi e la polizia locale hanno tratto in arresto un 27enne, nato a Firenze, per detenzione ai... Leggi anche: La serra della droga in mansarda. Trovati 3 chili di marijuana e hashish Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spaccio di cocaina, hashish e marijuana in centro: sette arresti in due settimane; In casa aveva due chili e mezzo di droga e una pistola illegale: arrestato; Valmontone, fermato in stazione con due spinelli: in casa nascondeva 4 chili di droga; Lecce, nel garage il bazar della droga: ai domiciliari un 25enne, nascondeva hashish e 10mila euro. Lecce, bazar della droga in un garage, arrestato 25enne. Sequestrati contanti e armiOperazione dei Carabinieri a Lecce: scoperto box con hashish, marijuana e oltre 10mila euro in contanti. Segnalata anche la madre per un fucile non denunciato. leccenews24.it Sequestrate 20 piante di marijuana e dosi di hashish a Ortelle, arrestato 55enneOperazione congiunta dei Carabinieri di Poggiardo e Maglie nel basso Salento: l'uomo è ora ai domiciliari dopo il ritrovamento di stupefacenti in casa e in un terreno agricolo. leccenews24.it L'hashish nascosto nel cruscotto della macchina e nella lavastoviglie. L'uomo si trova in carcere, mentre nei confronti delle due donne è stata applicata la misura degli arresti domiciliari - facebook.com facebook Cerveteri, la casa come deposito dello spaccio: negli armadi un chilo e mezzo di hashish ift.tt/9nxMbKq x.com