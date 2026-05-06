Quest'anno, tra i film candidati ai David di Donatello, spicca un'opera veneta, considerata un road movie ambientato nelle città di pianura. La produzione si distingue per aver raccolto il maggior numero di candidature, posizionandosi in cima alla lista dei titoli nominati. La cerimonia di premiazione si avvicina e i riconoscimenti sono pronti a essere assegnati ai protagonisti di questa edizione.

Un road movie veneto svetta in cima alla piramide dei titoli dei David di Donatello di quest’anno. La 71esima edizione, di cui vedremo la premiazioni questa sera 6 maggio, farà brillare il suo titolo prodigio? Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai è un viaggio fisico e mentale, tra ironia, cinismo e gioco di squadra. Scopriamo le coordinate tecniche del film con ben 16 candidature in gara. Le coordinate tecniche del film. La trama di Le città di pianura è molto semplice: Due 50enni spiantati hanno l’ossessione di andare a bere l’ultimo bicchiere. Una sera si imbattono in un timido studente di architettura, il cui modo di vedere il mondo e l’amore si trasforma man mano che il trio vaga di bar in bar per il Veneto.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Guida ai David’: il maggior numero di candidature per ‘Le città di pianura’

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