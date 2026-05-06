Grande Fratello Vip la notizia in studio e Alessandra Mussolini esplode | Faccio il macello

Martedì 5 maggio, poco dopo le 22, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In studio, tra i protagonisti, si è verificato un momento di forte tensione, con Alessandra Mussolini che ha esclamato di voler “fare il macello”. La puntata ha visto diverse discussioni tra i concorrenti e momenti di confronto intenso. La trasmissione si è conclusa con un clima di grande agitazione tra i partecipanti.

Pochi minuti dopo le 22 di martedì 5 maggio, al Grande Fratello Vip è andata in onda una nuova puntata destinata a lasciare il segno. Il reality di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, continua a tenere incollati milioni di telespettatori, complice anche la scelta di allungare la durata del programma fino a una finale più lontana nel tempo. Una strategia che si sta rivelando vincente, soprattutto sui social, dove ogni dettaglio viene analizzato in tempo reale. La serata si è aperta tra clip emozionanti, confronti accesi e sorprese che hanno scandito il ritmo della puntata. Ma tutta l’attenzione era inevitabilmente concentrata su un momento ben preciso: la proclamazione del secondo finalista, un passaggio cruciale dopo l’elezione della prima concorrente arrivata all’ultimo atto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate “Chissà come la prende”. Grande Fratello Vip, notizia non positiva per Alessandra MussoliniIl Grande Fratello Vip continua a tenere incollati milioni di spettatori, tra strategie, scontri accesi e colpi di scena che cambiano continuamente... “Cosa ti faccio”. Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini fuori controlloIl Grande Fratello Vip continua a essere al centro dell’attenzione televisiva con dinamiche sempre più tese e imprevedibili. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni di martedì 5 maggio; Grande Fratello Vip 2026 del 5 maggio: chi sarà il secondo finalista?; Grande Fratello VIP: Giorno 49, Canale 5 ore 13:40 Video; Grande Fratello Vip, nuova puntata stasera 28 aprile con eliminazione: le anticipazioni. Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vola in finale: il testa a testa con Adriana Volpe e la reazione di Antonella EliaLa tensione nella casa del Grande Fratello Vip ha raggiunto uno dei suoi momenti più delicati, con il televoto che ha iniziato a delineare in modo sempre più chiaro i destini dei concorrenti in gara ... ilgazzettino.it Grande Fratello VIP: cosa è successo nella quattordicesima puntataNella puntata del 5 maggio di Grande Fratello VIP: l'elezione del secondo finalista, scontri accesi in Casa tra tutti i VIP, esibizioni inedite, sorprese emozionanti e nuove Nomination ... grandefratello.mediaset.it Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vola in finale: il testa a testa con Adriana Volpe - facebook.com facebook Alessandra Mussolini avrebbe ottenuto un compenso totale di circa 550.000€ per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip (puntate aggiuntive incluse) Fonte: Davide Maggio x.com