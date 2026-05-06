Gran finale per La patata bollente-Tre! il talk show condotto da Magda Mancuso

Domani sera, alle ore 21, si svolgerà l’ultima puntata di “La patata bollente-Tre!”, il talk show condotto da Magda Mancuso e trasmesso su Primativvù e Gt Channel. Dopo sei puntate, il programma chiuderà il ciclo di questa edizione con un finale che ha attirato l’attenzione di un pubblico fedele. La trasmissione si è concentrata su temi di attualità, coinvolgendo ospiti e approfondimenti vari.

Cala il sipario, tra gli applausi, su “La patata bollente-Tre!”. Il talk show, diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Primativvù (canale 17) e Gt Channel (canale 117), conclude domani sera - 7 maggio 2026 alle ore 21 - un ciclo di sei puntate che hanno saputo coniugare.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Riparte in TV “La patata bollente-Tre!”, il talk show condotto da Magda MancusoNAPOLI – Dal 2 aprile 2026 alle ore 21 su “Primativvù”- Canale 17 (e in replica su “Gt Channel”) ritorna il talk show condotto da Magda Mancuso con... Spettacoli, da domani su Primativvù riparte il talk show “La patata bollente-Tre!”Dopo il successo delle scorse stagioni, torna su “Primativvù-Canale 17” dal 2 aprile 2026 alle ore 21 (e in replica su “Gt Channel”) l’appuntamento...