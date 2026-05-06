GF Vip Francesca Manzini e Adriana Volpe litigano nella notte | Ho totale sfiducia in te

Da bollicinevip.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte al GF Vip, Adriana Volpe e Francesca Manzini hanno avuto un confronto acceso. Le due si sono scambiate parole dure, con Volpe che ha espresso una totale sfiducia nei confronti di Manzini. L'alterco è avvenuto dopo la diretta, portando a uno scontro che ha coinvolto le rispettive opinioni e reazioni. La discussione si è protratta nel silenzio della casa, attirando l’attenzione dei coinquilini presenti.

Adriana Volpe e Francesca Manzini si scontrano al GF Vip dopo la diretta, cosa si sono dette nella notte. In molti continuano a mettere in discussione l’atteggiamento di  Francesca Manzini   al  Grande Fratello Vip, tra questi anche  Adriana Volpe   con la quale è scoppiata una discussione nella notte al termine della 14esima puntata. C’è chi continua ad accusare l’imitatrice di non essere sincera, dopo la diretta parlando in giardino con Raul e Renato ha spiegato perché ha deciso di nominare la Volpe: “Ho detto una cosa ad Adriana in confidenza e lei lo ha riferito usandolo poi per venirmi contro”. Al confronto ha poi partecipato anche  Adriana Volpe   e tra le due è subito scoppiato uno scontro.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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