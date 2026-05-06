Gazzetta dello Sport | Napoli futuro in coppia

Il progetto dei Fab4, che aveva attirato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, sembra ormai destinato a rimanere un’idea mai realizzata. La Gazzetta dello Sport ha commentato che questa iniziativa non è mai decollata e resta solo un’ipotesi che non si è concretizzata nel tempo. La squadra, quindi, prosegue senza questa possibile formazione e si concentra sugli obiettivi attuali.

"> Il progetto dei Fab4 sembra ormai destinato a restare soltanto un’idea affascinante mai davvero esplosa. Gli infortuni, il rendimento discontinuo e una Champions League deludente hanno ridimensionato le aspettative del Napoli, pronto ora a ripartire da due certezze assolute: Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport racconta come il club azzurro stia già progettando il futuro attorno ai suoi due leader tecnici e caratteriali. Se da una parte Frank Anguissa appare vicino all’addio e Stanislav Lobotka riflette sul proprio futuro, dall’altra il Napoli considera McTominay e De Bruyne le basi ideali su cui costruire il nuovo ciclo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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