Francesco Totti in Ciociaria pranzo speciale Al Mulino e foto virale con i tifosi

Questa mattina, un ex calciatore molto noto ha visitato una zona della Ciociaria, fermandosi a pranzo presso un ristorante situato lungo la via Casilina, nel territorio di Castrocielo. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i tifosi locali, che hanno condiviso sui social una foto virale dell'incontro. La visita non è stata annunciata in anticipo e si è svolta lontano dai riflettori, attirando comunque l’attenzione di chi seguiva con interesse gli eventi nelle vicinanze.

Una tappa lontana dai riflettori, ma capace di accendere immediatamente l’entusiasmo dei tifosi. Francesco Totti ha fatto visita questa mattina in Ciociaria, scegliendo di fermarsi a pranzo presso il ristorante al Mulino, lungo la via Casilina, nel territorio di Castrocielo. L’ex numero 10 giallorosso, simbolo eterno della As Roma e campione del mondo con la Nazionale Italiana di calcio nel Mondiale di Calcio 2006, si trovava nella zona per motivi personali. Una visita riservata che non è però passata inosservata. A rendere pubblico il momento è stato il titolare del locale, Maurizio Lincheri, che al termine del pranzo ha condiviso sui social una foto insieme al “Pupone”.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Di Livio fa emozionare i tifosi della Juventus: da Del Piero a Lippi, «pranzo stellare» con tantissime leggende bianconere – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... “Nessuno vuole genitori separati” Chanel Totti sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco TottiMentre gli abbonati Sky possono vederla impegnata nel viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone nell’edizione 2026 di Pechino Express, Chanel Totti si è... Contenuti di approfondimento Totti trasloca in un nuovo appartamento dopo una lite per infiltrazioniFrancesco Totti lascia l'attico a Roma Nord dove ha vissuto per tre anni con la compagna Noemi Bocchi. Come racconta il Corriere della Sera, la decisione arriva dopo una lite con il proprietario di ... huffingtonpost.it Francesco Totti, cosa fanno oggi i figli: da Cristian nella scuola calcio a Chanel a Pechino ExpressNegli ultimi giorni Totti è tornato al centro delle cronache anche per la vicenda giudiziaria legata a un’ipotesi di abbandono di minori: il gip di Roma ha archiviato l’inchiesta che riguardava lui e ... corriereadriatico.it