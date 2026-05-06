Una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva dopo più di trent’anni di ricerche. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore, sorprendendo familiari e investigatori che da tempo avevano seguito senza successo ogni pista possibile. Le indagini, durate anni, avevano portato a numerosi sospetti e a numerosi tentativi di ricostruire il suo destino, fino alla svolta odierna.

Arizona, 6 maggio 2026 – Una storia che sembrava destinata a restare irrisolta si trasforma in un incredibile epilogo: una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva dopo oltre trent’anni di ricerche. La protagonista è Christina Marie Plante, scomparsa a soli 13 anni da Star Valley, nella Contea di Gila. Oggi ha 44 anni ed è stata rintracciata grazie a una nuova svolta investigativa. L’ultima volta era stata vista la mattina del 19 maggio 1994, intorno alle 12:30, mentre usciva di casa per raggiungere a piedi una scuderia dove teneva il suo cavallo. Da quel momento, di lei si erano perse completamente le tracce. La scomparsa fu subito classificata come avvenuta in “circostanze sospette”, con il timore concreto che la ragazza fosse in pericolo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “È lei”. Scomparsa da piccola 32 anni fa: incredibile svolta nelle indagini, l’annuncio

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