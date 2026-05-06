David di Donatello 2026 i candidati a miglior film e chi potrebbe vincere nelle altre categorie

Sono state annunciate le nomination per il David di Donatello 2026, con diversi film in corsa per il premio di miglior film. La cerimonia di consegna si terrà nei prossimi giorni, e sono stati annunciati anche i candidati nelle altre categorie, tra attori, registi e tecnici. La selezione comprende produzioni italiane uscite negli ultimi mesi, con un’attenzione particolare alle commedie e ai film drammatici. La gara si preannuncia serrata, con molti titoli che hanno riscosso consensi dalla critica.

Sale l’attesa per scoprire i vincitori dei David di Donatello 2026. Va in scena la 71esima edizione della cerimonia che assegna i riconoscimenti ai protagonisti del Cinema italiano: a condurre la serata negli Studi di Cinecittà a Roma saranno Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti, con tantissimi ospiti e 26 premi da consegnare, tra cui quello del miglior film. Favoriti per l’ambita statuetta sono in particolare i tre film con più nomination: Le città di pianura, La grazia e Le assaggiatrici. La serata dei David di Donatello 2026 La “notte degli oscar italiani”, in diretta su Rai a partire dalle 21.30 di mercoledì 6 maggio, inaugura il nuovo teatro 23 degli Studi di Cinecittà.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - David di Donatello 2026, i candidati a miglior film e chi potrebbe vincere nelle altre categorie Notizie correlate Premio David di Donatello 71? edizione: tutte le categorie e i film con più candidatureil 1° aprile a Roma presso gli studi di Cinecittà, si è tenuta la conferenza stampa della 71? edizione dei David di Donatello. Leggi anche: David di Donatello 2026, quali sono i film candidati: è record per Paolo Sorrentino e Mario Martone Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it La notte dei David di Donatello - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com