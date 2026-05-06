Dalla scuola all’impresa | cinquanta studenti in visita a Maison Barbagli
Cinquanta studenti hanno partecipato a una visita presso la Maison Barbagli, un’azienda che rappresenta la tradizione manifatturiera toscana. L’incontro ha messo in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino le attività di un’impresa artigianale. La visita si è svolta in un clima di confronto diretto tra studenti e operatori, con approfondimenti sulle tecniche di produzione e la storia dell’azienda.
Un incontro tra mondo della scuola e mondo del lavoro all’insegna della tradizione manifatturiera toscana. Cinquanta giovani studenti del corso di Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti dell’Università degli Studi di Perugia hanno fatto tappa a Pieve al Toppo per visitare lo stabilimento di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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