Dalla scuola all’impresa | cinquanta studenti in visita a Maison Barbagli

Cinquanta studenti hanno partecipato a una visita presso la Maison Barbagli, un’azienda che rappresenta la tradizione manifatturiera toscana. L’incontro ha messo in contatto il mondo della scuola con quello del lavoro, offrendo un’opportunità di conoscere da vicino le attività di un’impresa artigianale. La visita si è svolta in un clima di confronto diretto tra studenti e operatori, con approfondimenti sulle tecniche di produzione e la storia dell’azienda.