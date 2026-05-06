Cureggio letture animate e gioco | il programma di sabato 9 maggio in biblioteca
Sabato 9 maggio, nella biblioteca di Cureggio, si svolgeranno attività di letture animate e giochi rivolti ai bambini. La sesta edizione di “Letture Amene” continua con l'extrafestival “Metaxù”, che propone un nuovo evento pensato per il pubblico più giovane. L'iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione della lettura e dell'intrattenimento per i più piccoli.
La sesta edizione di “Letture Amene” è accompagnata dall'extrafestival, intitolato “Metaxù”, che prosegue con un nuovo appuntamento dedicato ai più giovani. Sabato 9 maggio, alle 16,30, la biblioteca comunale di Cureggio ospita l'incontro "Attraverso", un pomeriggio di letture condivise e.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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