Nella partita tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk, sono state rese note le formazioni previste e le modalità di visione dell'incontro. L'allenatore del Crystal Palace ha commentato la fiducia riposta nella squadra in vista della sfida. La partita si svolgerà in una data ancora da definire, e sarà possibile seguirla tramite i canali ufficiali di trasmissione sportiva. La notizia è stata diffusa da una fonte internazionale specializzata in notizie calcistiche.

2026-05-06 15:58:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha messo in guardia i suoi giocatori dall’autocompiacimento mentre cercano di sconfiggere lo Shakhtar Donetsk e assicurarsi un posto nella finale della Conference League. Domani sera il Palace giocherà la gara di ritorno al Selhurst Park con un vantaggio per 3-1 rispetto alla prima partita giocata in Polonia a causa della continua invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Sono favoriti per avanzare allo scontro finale con Strasburgo o Rayo Vallecano, ma Glasner sa che il lavoro non è ancora finito, soprattutto perché lo Shakhtar ha dominato per lunghi periodi dell’andata, ma il Palace è stato spietato quando si è presentata l’occasione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: formazioni previste, dove guardare e Glasner sulla fiducia nel campo

Notizie correlate

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: formazioni previste, dove guardare e statistiche per la semifinale di Conference League2026-04-29 17:21:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Domani sera il Crystal Palace...

Come guardare GRATIS Shakhtar Donetsk-Crystal PalaceBreaking: Guarda Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace oggi mentre gli Eagles si dirigono in Polonia, cercando di ottenere un risultato positivo...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Anteprima Crystal Palace - Shakhtar Donetsk, semifinale Conference League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime dall'infermeria; VIDEO. Shakhtar-Crystal Palace 1-3: gol e highlights; Dove vedere Shakhtar-Crystal Palace in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace: analisi e probabili formazioni 30/04/2026 UEFA Europa Conference League.

Pronostico Crystal Palace-Shakhtar Donetsk: timbrano il bigliettoCrystal Palace-Shakhtar Donetsk è la semifinale di ritorno di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico Non è stato semplice per il Cristal Palace, al di là poi di quello che è stato il ... ilveggente.it

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace 1-3: video, gol e highlightsAlla sua prima storica semifinale europea il Crystal Palace ne fa tre allo Shakhtar e ipoteca la finale. Mateta ispira Sarr per il vantaggio dopo una manciata di secondi, all'inizio della ripresa pare ... sport.sky.it

Come avrà visto la partita #football #CrystalPalace #Shakhtar #ConferenceLeague - facebook.com facebook

Conference, tris del Crystal Palace allo Shakhtar (a segno Kamada). Il Rayo piega lo Strasburgo x.com