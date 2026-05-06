Il Fondo Monetario Internazionale ha segnalato che il costo dell’energia potrebbe aumentare fino a 2.270 euro a famiglia, a causa della crisi energetica che sta colpendo l’Italia. La situazione si fa più difficile per le famiglie, con i prezzi dell’energia che continuano a salire. Se le tensioni in Medio Oriente dovessero continuare, il peggioramento potrebbe essere ancora più marcato.

Il caro energia continua a mordere le tasche degli italiani e la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in caso le tensioni in Medio Oriente dovessero prolungarsi. Il Fondo monetario internazionale è preoccupato sia per gli effetti sulle famiglie che per quelli sui mercati finanziari, ma anche per la crescita dell’Eurozona. Fmi, perdite fino a 2.270 euro. Nel quadro aggiornato presentato dall’Fmi, l’impatto sui bilanci domestici appare significativo. Per l’ Italia, il Fondo stima una perdita media a famiglia di 450 euro nello scenario base e fino a 2.270 euro nello scenario grave. A livello europeo, il quadro è altrettanto preoccupante, con differenze significative tra i vari Paesi, dal momento che alcuni, per le loro peculiarità, sono meno esposti allo shock dei prezzi petroliferi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi energetica, aumenti fino a 2.270 euro a famiglia: avvertimento del Fmi

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