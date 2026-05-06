Il Napoli si avvicina sempre di più alla fase a gironi della Champions League, con la qualificazione ormai vicina. Nel frattempo, l’allenatore prepara la prossima partita di campionato contro il Bologna, confermando ancora una volta l’impiego di Alisson Santos tra i titolari. La squadra si concentra sull’obiettivo europeo, mentre il tecnico lavora per mantenere alta la concentrazione in vista delle sfide imminenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli vede la Champions League a un passo e Antonio Conte prepara la sfida contro il Bologna affidandosi ancora ad Alisson Santos. L’esterno brasiliano, arrivato nel mercato invernale, è pronto a vivere la terza gara consecutiva da titolare in un momento cruciale della stagione azzurra. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport sottolinea come il match di lunedì al Maradona possa consegnare al Napoli la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. In caso di vittoria contro il Bologna, infatti, gli azzurri sarebbero certi dell’obiettivo indipendentemente dai risultati di Roma e Como.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il mago Champions”

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