Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti Seconda edizione

Sono stati annunciati quattro webinar dedicati alle tecniche di comunicazione con le famiglie, con un limite di 50 partecipanti e alla loro seconda edizione. La formazione si rivolge agli insegnanti che affrontano quotidianamente incontri complessi con i genitori, spesso caratterizzati da dinamiche di ruolo, emozioni e aspettative. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per gestire meglio queste relazioni, considerate tra le sfide più impegnative del mestiere.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire dai colloqui svuotati o frustrati. E nel tempo, quella fatica si accumula. Non potrai seguire in diretta? Nessun problema: la registrazione di ciascun incontro sarà disponibile in piattaforma dopo la sessione, per rivederla quando e quante volte vuoi. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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"I primi accenni di diplomazia si vedono proprio nei colloqui fin qui rinviati, fra Iran e Usa. La Casa Bianca prova a tirarsi fuori, ma cerca un difficile successo. Intanto il clima interno agli Usa è sempre più conflittuale." @DavideGiac #NonStopNews LIVE x.com