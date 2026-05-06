Champions oggi in TV dove vedere Bayern-PSG stasera | orario formazioni e diretta streaming

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno delle semifinali di Champions League tra una squadra tedesca e una francese, entrambe in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La sfida viene trasmessa in diretta televisiva e sarà possibile seguirla anche in streaming online. Le formazioni ufficiali e gli orari di inizio sono stati comunicati prima del calcio d’inizio.

Bayern Monaco e PSG si sfidano questa sera alle 21:00 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per il match di ritorno di semifinale di Champions League. Diretta esclusiva su Prime Video.🔗 Leggi su Fanpage.it

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