Champions Di Canio show nel prepartita | la frase che imbarazza lo studio

Prima della partita tra Bayern Monaco e PSG, lo spettacolo di Paolo Di Canio ha attirato l’attenzione, causando qualche disagio negli studi televisivi. Durante il prepartita, l’ex calciatore ha pronunciato una frase che ha suscitato imbarazzo tra i presenti. L’evento si è verificato mercoledì 6 maggio e ha attirato l’attenzione dei telespettatori, alterando l’atmosfera prima del fischio di inizio.

(Adnkronos) – Paolo Di Canio show e imbarazzo prima di Bayern Monaco-Psg. Oggi, mercoledì 6 maggio, l'ex attaccante, tra le altre, della Lazio, oggi opinionista Sky, ha dato il meglio di sé nel prepartita della semifinale di ritorno di Champions League, con tanto di riferimento sessuale che ha fatto calare il gelo, con qualche risata,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate I fatti vostri, gelo in diretta su Rai 2: la frase su “Faccetta Nera” imbarazza lo studioI fatti vostri Rai 2 diretta, cosa è successo durante la telefonata in studio Momenti di forte imbarazzo in diretta a “I fatti vostri” su Rai 2... GF Vip 2026, la frase sul ciclo gela lo studio: Mussolini sotto accusa, Volpe esplode (VIDEO)Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 2026, uno scontro verbale accesissimo tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe ha scosso lo studio e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Di Canio: Psg e Bayern sembravano Godzilla e King Kong; Calcio in tv: Federica Masolin; Lewandowski in Serie A? Di Canio boccia l'idea di Milan e Juventus: Mi ricorda i giocatori di Serie C al Bar Corallo del Quarticciolo. Calcio in tv: Champions League, Bayern Monaco-PSGMercoledì sera con l’attesa seconda semifinale in esclusiva ... msn.com Di Canio severissimo con Tudor: Pagherà la sua carriera ad alti livelli. Ha distrutto Kinsky, era in balìa...ROMA - Delusione e incredulità per Igor Tudor, tecnico del Tottenham che si è presentato ai microdoni di 'Sky Sport' dopo la partita da incubo persa malamente dal suo Tottenham a Madrid contro ... corrieredellosport.it Champions, Bayern Monaco-PSG 0-1 (4-6) dopo 45’: gol di Dembelé su assist di Kvara Fußball Arena Munchen. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-champions-league-semifinale-psg-paris-sai - facebook.com facebook A Kvara sono bastati 45 minuti per entrare nella storia. 10 gol e 3 assist in 7 gare nella fase a eliminazione diretta: è lui l’uomo Champions del PSG. E c’è ancora tutto il secondo tempo da giocare #cronachedispogliatoio x.com